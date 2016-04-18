Мессі забив 500-й гол у кар'єрі і перервав свою безгольову серію

Вчорашній м'яч аргентинського нападаючого "Барселони" Ліонеля Мессі у ворота "Валенсії" став для нього 500-м у професійній футбольній кар'єрі, повідомляє Goal.com.

Тепер на рахунку Мессі 450 голів за клуб і ще 50 - за збірну Аргентини. Він є кращим бомбардиром в історії "Барселони", а в національній команді поступається за кількістю голів тільки Габріелю Батістуті, який свого часу забив 56 м'ячів.

М'яч у ворота "Валенсії" став першим для Мессі за шість матчів і 520 хвилин на футбольному полі. Це була найтриваліша безгольова серія аргентинця за всю його кар'єру.

Як повідомляв УНІАН раніше, гол Ліонеля Мессі не врятував "Барселону" від поразки "Валенсії" в чемпіонаті Іспанії (1:2). Тепер каталонці мають у турнірній таблиці стільки ж очок, як і мадридський "Атлетіко".