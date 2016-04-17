Іспанія: "Атлетіко" обіграв "Гранаду" і наздогнав "Барселону", яка поступилась "Валенсії"

В Іспанії завершився 33-й тур Примери, за підсумками якого мадридський "Атлетіко" наздогнав "Барселону" - по 76 очок.

"Атлетіко" обіграв з великим рахунком "Гранаду" - 3:0, завдяки голам Хорхе Коке, Олівера Торреса, і Анхеля Корреа. У свою чергу, "Барселона" на своєму полі приймала "Валенсію" і вже після першого тайму програвала з різницею у два голи. А після перерви каталонці лише скоротила різницю до мінімуму - 1:2. Голи за "Валенсію" забили Іван Ракітіч (автогол) і Сантьяго Міна. У складі господарів поля відзначився Ліонель Мессі. До речі, цей гол став для Мессі 500-м у кар`єрі.

Напередодні мадридський "Реал" в гостях розгромив "Хетафе" - 1:5.

Таким чином, після 33-х турів у "Барселони" й "Атлетіко" 76 очок, у "Реала" - 75.

До кінця чемпіонату командам залишилося провести по 5 ігор.