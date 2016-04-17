"Шахтар" обіграв "Олімпік", скоротив відставання від "Динамо" і гарантував собі 2-е місце в УПЛ
18:54, 17 квітня 2016Футбол
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Донеччани виграли з рахунком 3:0
Веллінгтон Ньому відкрив рахунок у матчі "Шахтар" - "Олімпік" / shahta.org
У Львові завершився матч 22-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Шахтар" приймав донецький "Олімпік" і виграв з рахунком 3:0.
Доля матчу була вирішена у другому таймі.
У першому таймі "Олімпік" зміг на рівних протистояти більш іменитим і титулованим землякам.
На 46-ій хвилині відкрив рахунок точним ударом Веллінгтон Нем. На 83-й хвилині Ромеро Марлос реалізував пенальті, а на 90-й Едуардо да Сілва довів рахунок до великого.
Таким чином, "Шахтар" набрав 56 очок і скоротив відставання від "Динамо" (61) до колишніх 5 балів.
Разом з тим, "Шахтар" випереджає "Дніпро" на 13 очок і гарантував собі, щонайменше, 2-е місце в чемпіонаті УПЛ.
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