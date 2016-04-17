Сенсаційний лідер англійської Прем'єр-ліги "Лестер" вирвав нічию у "Вест Хема" в кінцівці матчу

В Англії завершився центральний матч ігрового дня Прем'єр-ліги, в якому "Лестер" приймав "Вест Хем" і вирвав нічию на останніх секундах - 2:2.

"Лестер" вів у рахунку до 83-ї хвилини.

У господарів поля гол на 18-й хвилині забив лідер команди Джеймі Варді. Команда провела швидку контратаку, яку введенням м'яча почав Шмейхель. Після передачі Канті забутий захисниками Варді точно пробив повз воротаря Адріана в кут воріт.

Доля матчу вирішилася в заключній десятихвилинці гри. Спочатку гості двічі вразили ворота "Лестера". Зрівняв рахунок ударом з пенальті Енді Керролл, а за 2 хвилини Аарон Крессвелл скористався помилкою захисника, який зрізав м'яч і вивів свою команду вперед - 1:2. А вже в доданий арбітром час, на 95-й хвилині, пенальті реалізував Леонардо Уллоа - 2:2.

Таким чином, у "Лестера" в турнірній таблиці 73 очки і команда на 8 балів випереджає йдучий на 2-му місці "Тоттенхем Хоттспур". Але, вже завтра переслідувачі проведуть свій матч проти "Сток Сіті", в разі перемоги в якому скоротять розрив до 5 балів.

До кінця сезону командам залишається провести ще по 4 гри.