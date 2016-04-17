"Волинь" і "Карпати" зіграли внічию в матчі Прем'єр-ліги

У Луцьку завершився матч 22-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймала львівські "Карпати" і зіграла внічию.

Матч завершився з рахунком 0:0.

У цій грі команди створили достатньо моментів для взяття воріт. При цьому гра проходила в рівній гострій боротьбі. Тим не менш, жоден з моментів, в тому числі в самій кінцівці, коли гра проходила "без середини поля", не призвів до взяття воріт.

Таким чином, "Карпати" залишилися на 8-му місці (24 очки), а "Волинь" наздогнала одеський "Чорноморець" в боротьбі за 12-13 місця - по 15 балів.

Пізніше сьогодні відбудуться ще два матчі туру УПЛ: "Шахтар" - "Олімпік" і "Ворскла" - "Чорноморець".