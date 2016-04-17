"Волинь" і "Карпати" зіграли внічию в матчі Прем'єр-ліги
16:03, 17 квітня 2016Футбол
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Гра завершилася внічию - 0:0.
fcvolyn.net
У Луцьку завершився матч 22-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому "Волинь" приймала львівські "Карпати" і зіграла внічию.
Матч завершився з рахунком 0:0.
У цій грі команди створили достатньо моментів для взяття воріт. При цьому гра проходила в рівній гострій боротьбі. Тим не менш, жоден з моментів, в тому числі в самій кінцівці, коли гра проходила "без середини поля", не призвів до взяття воріт.
Таким чином, "Карпати" залишилися на 8-му місці (24 очки), а "Волинь" наздогнала одеський "Чорноморець" в боротьбі за 12-13 місця - по 15 балів.
Пізніше сьогодні відбудуться ще два матчі туру УПЛ: "Шахтар" - "Олімпік" і "Ворскла" - "Чорноморець".
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