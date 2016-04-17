"Шахтар" офіційно підтвердив проведення матчу Прем'єр-ліги з "Динамо" у Львові

1 травня в матчі 24-го туру чемпіонату України «гірники» на «Арені Львів» прийматимуть київське «Динамо», повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

Початок гри – о 19:30.

У касах «Арени Львів» вже почався продаж квитків на поєдинок «Шахтар» – «Динамо». Реалізація буде проходити в кілька етапів. Пріоритет матимуть вболівальники, які відвідують матчі «гірників» у чемпіонаті України.

Вартість квитків становить від 150 до 3000 гривень.

Як повідомляв УНІАН, раніше передбачалося, що матч пройде в Одесі чи Запоріжжі. Про перенесення гри у Львів ЗМІ повідомили в п'ятницю, 15 квітня.