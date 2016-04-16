"Баварія" розгромила "Шальке" в чемпіонаті Німеччини з футболу

Мюнхенська "Баварія" в центральному матчі 30-го туру чемпіонату Німеччини з футболу обіграла з рахунком 3:0 ґельзенкірхенський "Шальке" і зробила ще один крок до перемоги в Бундеслізі.

Всі м'ячі у грі були забиті у другому таймі. Спочатку "дубль" зробив поляк Роберт Левандовскі, а потім відзначився чилієць Артуро Відаль.

Баварія — Шальке - 3:0 (0:0)

Голи: Левандовський (54, 65), Відаль (73)

Завдяки цій перемозі "Баварія" відірвалася в турнірній таблиці від "Боруссії" з Дортмунда на 10 очок. "Боруссія" свій матч туру проведе завтра проти "Гамбурга".

Як повідомляв УНІАН раніше, в 30-му турі Бундесліги "Вердер" українського тренера Віктора Скрипника обіграв "Вольфсбург", а українські форварди "Штутгарта" Артем Кравець і Борис Тащі не змогли допомогти своїй команді забити "Аугсбургу".