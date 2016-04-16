Ребров: "Зараз найважливіше - збереження відриву від "Шахтаря"

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров вважає, що у матчах, що залишилися в чемпіонаті України, для його команди найбільш важливо - зберегти відрив у турнірній таблиці від донецького "Шахтаря". Про це він сказав після гри 22-го туру Прем'єр-ліги проти ужгородської "Говерли" (2:0), повідомляє офіційний сайт "Динамо".

"Складна гра була, як і всі попередні. "Говерла" заслуговує на повагу. На поле вийшла команда, молоді хлопці, в тому числі орендовані, які хочуть проявити себе. Якоюсь мірою у них це виходило. Думаю, ми заробили заслужені три очки. Є проблеми, будемо розбирати гру. Але зараз найважливіше - це три очки і збереження відриву від переслідувача", — заявив Ребров на післяматчевій прес-конференції.

Він зазначив, що киянам стало простіше грати після того, як Андрій Ярмоленко забив м'яч на початку другого тайму.

"Звичайно, непросто грати з суперниками, які вдесятьох обороняються біля свого штрафного майданчика. Потрібно мати терпіння і витримку, а також завершувати кожну атаку. У першому таймі не завжди це виходило. Добре, що після перерви забили швидкий м'яч, і потім вже стало трохи легше", - вважає Ребров.

Наставник "Динамо" також пояснив, що в таких матчах, як проти "Говерли" його підопічним особливо важливо зберігати мотивацію.

"Перед грою говорив хлопцям, що потрібно себе мотивувати якраз на такі матчі. На поєдинки з "Шахтарем" або матчі Ліги чемпіонів це потрібно у меншій мірі. А в таких матчах, як сьогодні, як раз потрібна додаткова мотивація, її потрібно шукати в собі, адже за ці ігри даються такі ж три очки", - додав Ребров.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні київське "Динамо" обіграло в Ужгороді місцеву "Говерлу" з рахунком 2:0. М'ячі забивали Андрій Ярмоленко та Євген Хачеріді.

На даний момент відрив "Динамо" від "Шахтаря" становить вісім очок, але донецька команда має гру в запасі.