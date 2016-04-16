"Манчестер Сіті" і Агуеро розгромили "Челсі" в чемпіонаті Англії з футболу

Нападник "Манчестер Сіті" Серхіо Агуеро забив три м'ячі у ворота лондонського "Челсі" і приніс своїй команді перемогу в 34-му турі англійської Прем'єр-ліги (АПЛ).

Таким чином, "Сіті" зміцнив свої позиції у верхній четвірці турнірної таблиці чемпіонату. Попадання у Топ-4 за підсумками сезону дозволить клубу в наступному сезоні знову виступати в Лізі чемпіонів.

У той же час "Манчестер Юнайтед", який також бореться за місце в Топ-4 Прем'єр-ліги, сьогодні обіграв бірмінгемську "Астон Віллу" з рахунком 1:0. Ця гра примітна тим, що "Астон Вілла" після поразки остаточно втратила шанси розпочати наступний сезон в АПЛ - вперше з сезону 1987/88 вона буде грати в другому англійському дивізіоні.

Челсі - Манчестер Сіті - 0:3 (0:1)

Голи: Агуеро (33, 54, 80, з пенальті).

Манчестер Юнайтед - Астон Вілла - 1:0 (1:0)

Гол: Рашфорд (33).

На даний момент турнірну таблицю Прем'єр-ліги продовжує очолювати "Лестер" з 72 очками в активі. Далі йдуть "Тоттенхем" (65), "Манчестер Сіті" (60)", "Арсенал" (59), "Манчестер Юнайтед" (56).

"Лестер" в рамках 34-го туру завтра буде приймати "Вест Хем", "Арсенал" - "Крістал Пелас", а "Тоттенхем" у понеділок зіграє на виїзді зі "Сток Сіті".

Як повідомляв УНІАН раніше, в минулий вівторок "Манчестер Сіті" обіграв у Лізі чемпіонів "ПСЖ" і вперше в своїй історії вийшов до півфіналу цього турніру. Там команда Мануеля Пеллегріні зіграє з мадридським "Реалом".