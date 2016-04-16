Тренер "Дніпра" Маркевич: "Неприємно дивитися на те, що зробили з "Металістом"

Головний тренер "Дніпра" Мирон Маркевич заявив, що йому прикро спостерігати за нинішнім станом справ у харківському "Металісті" - клубі, в якому він працював раніше. Про це фахівець сказав після перемоги своєї команди над харків'янами (5:0), повідомляє офіційний сайт "Дніпра".

"Я провів в "Металісті" дев'ять років, і те, що бачу зараз... Самі розумієте, команда була вже європейського рівня. А зараз неприємно дивитися на те, що з неї зробили. Можливо, з часом у Харкові з'явиться той, хто відродить футбол. Але на сьогоднішній день стан плачевний, і мене це дуже засмучує", - сказав Маркевич.

Наставник дніпропетровців також відповів на питання про те, чи потрібно кликати в збірну України футболістів, які виступають у чемпіонаті Росії.

"Вже відповідав на питання про футболістів, які грають в Росії. Це не тільки моя думка: їх не треба кликати в збірну", - заявив Маркевич.

Як повідомляв УНІАН раніше, в матчі 22-го туру Прем'єр-ліги "Дніпро" обіграв "Металіст" і вийшов на третє місце в турнірній таблиці чемпіонату.