Чемпіонат Німеччини: "Вердер" українця Скрипника обіграв "Вольфсбург", Кравець знову не забив за "Штутгарт"

Бременський "Вердер", який очолює український тренер Віктор Скрипник, у грі чемпіонату Німеччини з футболу несподівано обіграв "Вольфсбург" з рахунком 3:2.

Це перша перемога бременців за шість матчів Бундесліги. Завдяки ній команда Скрипника тепер має у своєму активі 28 очок, з якими перебуває на 16-й сходинці турнірної таблиці. Щоб уникнути вильоту в другий дивізіон, "Вердер" мусить за підсумками чемпіонату зайняти як мінімум 15-ту позицію, на якій зараз знаходиться "Аугсбург" з 30 очками.

Тим часом, український нападник "Штутгарта" Артем Кравець знову не зміг допомогти команді своїми голами в матчі Бундесліги.

Сьогодні "Штутгарт" на виїзді програв "Аугсбугу" з рахунком 0:1. Кравець вийшов в основному складі "біло-червоних", але на 74-й хвилині був замінений на іншого українця Бориса Тащи.

Як повідомляв УНІАН раніше, у "Штутгарті" незадоволені успіхами Артема Кравця в команді. Футболіст, який належить "Динамо", з січня забив лише один м'яч у Бундеслізі.