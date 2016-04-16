"Реал" продовжує гонитву за "Барселоною" в чемпіонаті Іспанії з футболу

Мадридський "Реал" у черговому матчі чемпіонату Іспанії обіграв на виїзді "Хетафе" з рахунком 5:1 і, принаймні, до завтра займатиме друге місце в турнірній таблиці першості.

Всі м'ячі в команді Зінедіна Зідана забили різні виконавці. У першому таймі відзначилися Карім Бензема та Іско, а в другому - Гарет Бейл, Хамес Родрігес і Кріштіану Роналду.

Хетафе – Реал - 1:5 (0:2)

Голи: Сарабіа (84) — Бензема (29), Іско (40), Бейл (50), Родрігес (88), Роналду (90+2).

Таким чином, зараз "Реал" має в турнірній таблиці чемпіонату 75 очок, в той час як в активі "Барселони" 76 пунктів, а у мадридського "Атлетико" - 73.

"Барселона" і "Атлетіко" свій матч туру проведуть завтра. Столична команда зустрінеться вдома з "Гранадою", а каталонці приймуть "Валенсію".

Також завтра проведе матч чемпіонату суперник донецького "Шахтаря" у півфіналі Ліги Європи "Севілья". Команда, за яку виступає українець Євген Коноплянка, на рідному стадіоні зустрінеться з "Депортіво".

Як раніше повідомляв УНІАН, "Реал" і "Атлетико" отримали суперників у півфіналі Ліги чемпіонів.