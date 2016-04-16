Київське "Динамо" переграло ужгородську "Говерлу" у черговому матчі чемпіонату України

Київське "Динамо" в матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги обіграло на виїзді ужгородську "Говерлу" з рахунком 2:0.

Обидва м'ячі в грі були забиті у другому таймі з воротарської зони "Говерли". На 48-й хвилині Андрій Ярмоленко головою замкнув передачу Антуньєша з лівого флангу, а через півгодини Євген Хачеріді виявився найспритнішим біля воріт ужгородців після подачі кутового та відправив другий м'яч у сітку воріт.

Перемога над "Говерлою" дозволила "Динамо" на вісім очок відірватися від "Шахтаря" в турнірній таблиці Прем'єр-ліги. Щоправда, у "гірників" є матч в запасі.

Говерла (Ужгород) — Динамо (Київ) - 0:2 (0:0)

Голи: Ярмоленко (48), Хачеріді (78)

Р: Бабенко, Савченко (Хоменко, 84), Кутас, Ряшко, Іванов, Гавриш (Гей, 67), Гончар, Сергійчук, Гемега (Тома, 77), Кузик, Худоб'як

Д: Шовковський, Даніло Сілва, Хачеріді, Віда, Антуньеш, Рибалка, Ярмоленко, Сидорчук (Гармаш, 78), Велозу, Гусєв (Гонсалес, 65), Мораес (Теодорчик, 81)

Попередження: Гавриш, Худоб'як, Хоменко — Мораєс, Данило Сілва