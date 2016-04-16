"Дніпро" забив п'ять м'ячів "Металісту" та вийшов на третє місце у чемпіонаті України

Дніпропетровський "Дніпро" з рахунком 5:0 розгромив харківський "Металіст" у 22-му турі української Прем'єр-ліги і вийшов на третє місце в турнірній таблиці.

У принциповому протистоянні господарі весь матч володіли територіальною перевагою. Перший м'яч був забитий на 32-й хвилині після комбінації за участю трьох гравців "Дніпра". Андерсон Піко зробив довгу передачу з лівого флангу, Роман Зозуля з краю штрафного майданчика головою скинув м'яч Євгену Шахову, а той легко вразив ворота суперника.

У другому таймі "Дніпро" заграв ще більш впевнено. Домінування на полі втілилося у гол Джона Руїса на 65-й хвилині, коли бразилець сильним ударом з-за меж штрафного майданчика вразив лівий кут воріт "Металіста".

Після другого гола харків'яни остаточно посипалися, і вже за п'ять хвилин голом відзначився Ігор Лучкевич. Півзахисник "Дніпра" забив першим же дотиком після виходу на заміну - він, перевисівши у повітрі Каплієнко, головою замкнув чергову подачу Андерсона Піко зі свого флангу.

Минуло ще три хвилини, і "Дніпро" забив четвертий м'яч - Роман Зозуля заробив пенальті, який тут же реалізував сильним ударом у лівий кут.

Розгром був довершений вже в компенсований арбітром час, коли ще одним красивим ударом здалеку відзначився Джон Руїс - 5:0.

Таким чином, дніпропетровська команда здобула тринадцяту перемогу в чемпіонаті, завдяки чому обійшла в турнірній таблиці Прем'єр-ліги луганську "Зорю", яка сьогодні поступилася "Олександрії" з рахунком 0:2.

Дніпро (Дніпропетровськ) - Металіст (Харків) - 5:0 (1:0)

Голи: Шахов (32), Руїс (65), Лучкевич (71), Зозуля (74, з пенальті), Руїс (90+1)

Д: Лаштувка, Адамюк, Сваток, Чигринський, Андерсон Піко, Шахов (Лучкевич, 70), Політило, Руїс, Безус (Ротань, 46), Бруно Гама, Зозуля (Матеус, 75)

М: Ильющенков, Зубейко, Полянський, Зотько, Соболь (Родич, 72), Харатін, Касьянов (Рижук, 77), Третьяков, Каплієнко, Прийомов, Корнєв

Попередження: Андерсон Піко, Ротань - Третьяков, Зотько