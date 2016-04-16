Тимощук замислюється про закінчення кар'єри у футбольній збірній України

Півзахисник казахстанського "Кайрата" Анатолій Тимощук після Євро-2016 може завершити кар'єру в національній збірній України. Про це він сказав в інтерв'ю sports.kz.

"Після чемпіонату Європи я не виключаю варіанту з завершенням кар'єри в національній збірній, в якій граю 16 років", - заявив Тимощук.

Він також зазначив, що кожен свій виклик у національну команду сприймає як іспит.

"Для себе кожен виклик у збірну, не применшуючи відповідальності в клубі, я розцінюю як іспит. Як каже тренер збірної, за клуб вболіває певна кількість вболівальників, а за збірну — вся країна", - сказав 37-річний футболіст.

За словами Тимощука, у нього є хороші шанси на потрапляння у заявку збірної на Євро-2016.

"Шанси розцінюю як хороші. В кінці березня збірна провела два матчі і обидва виграла. Проти Кіпру я вийшов на заміну, а в грі з Уельсом залишився на лавці запасних. Не скажу, що діяв бездоганно і мені все сподобалося в своїй грі. Але такі матчі корисні для футболіста, щоб зрозуміти свої помилки, проаналізувати їх, для того щоб в наступних зустрічах грати краще", - додав півзахисник.

Анатолій Тимощук дебютував у збірній України у 2000 році. На даний момент він провів за неї 142 матчі і є безумовним рекорсменом команди за цим показником.