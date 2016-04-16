Луганська "Зоря" несподівано поступилася в Олександрії

ФК "Олександрія" в першому матчі 22-го туру української Прем'єр-ліги несподівано обіграла луганську "Зорю" з рахунком 2:0.

Перший гол у матчі був забитий на початку другого тайму зусиллями двох півзахисників "Олександрії". Дмитро Леонов здійснив довгий рейд по правому флангу і скинув м'яч під удар Артему Полярусу, який точно відправив м'яч у лівий нижній кут воріт "Зорі".

У час, що залишився, гості мали кілька небезпечних моментів, щоб зрівняти рахунок, але гол знову забила "Олександрія". На 89-й хвилині Василь Грицук зі штрафного елегантно перекинув стінку "Зорі", спрямувавши м'яч у правий кут воріт Микити Шевченка.

Поступившись в Олександрії, "Зоря" може пропустити на третє місце у чемпіонаті УПЛ дніпропетровський "Дніпро". Команди в турнірній таблиці УПЛ розділяє лише одне очко, але підопічні Мирона Маркевича свій матч туру проведуть пізніше, коли зустрінуться з харківським "Металістом".

ФК Олександрія - Зоря (Луганськ) - 2:0 (0:0)

Голи: Полярус (48), Грицук (89)

О: Новак (Леванідов, 79), Микицей, Басов, Шендрик, Чеботарьов, Запорожан, Банада, Старенький (Козак, 58), Леонов (Грицук, 65), Полярус, Паламар;

З: М.Шевченко, Опанасенко, Чечер, Форстер, Каменюка, Гордієнко, Сухоцький (Любеновіч, 46), Караваєв, Танковський (Чайковський, 46), Тотовицький, Будковський (Безбородько, 67);

Попередження: Басов, Шендрик - Танковський, Форстер.