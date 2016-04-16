Капітан "Шахтаря" став найкращим гравцем тижня в Лізі Європи

Капітан і захисник донецького "Шахтаря" Даріо Срна був визнаний гравцем тижня Ліги Європи за підсумками відповідних чвертьфінальних матчів турніру. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

За результатами опитування, Даріо Срна набрав 45% голосів уболівальників, випередивши Філіппе Коутіньйо з "Ліверпуля" (30%), Седріка Бакамбу з "Вільярреала" (20%) та Кевіна Гамейро з "Севільї" (5%).

Крім того, офіційний сайт УЄФА опублікував збірну тижня турніру. Туди, окрім Даріо Срни, потрапили ще два футболісти "Шахтаря" - захисник Іван Ордець і півзахисник Віктор Коваленко.

Як повідомляв УНІАН раніше, донецький "Шахтар", обігравши португальську "Брагу" з рахунком 4:0, вийшов в півфінал Ліги Європи. У цьому матчі Даріо Срна реалізував пенальті, а також віддав дві гольові передачі.

Крім того, матч з "Брагою" став для Срни 486 у футболці "Шахтаря". Таким чином він став рекордсеном українського клубу за кількістю проведених за неї матчів.

У півфіналі Ліги Європи "Шахтар" поміряється силами з "Севільєю".