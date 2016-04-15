"Шахтар" переніс матч з "Динамо" з Запоріжжя до Львова

Донецький "Шахтар" вирішив перенести матч 24-го туру української Прем'єр-Ліги (УПЛ) із Запоріжжя до Львова. Про це повідомляє Football.ua, посилаючись на інформацію телеканалу "Футбол".

Причина перенесення - непростий календар донецької команди. 28 квітня у Львові "гірники" проведуть перший півфінальний матч Ліги Європи проти "Севільї", а вже 1 травня мають зіграти з "Динамо". Щоб зберегти сили футболістам, було вирішено відмовитися від перельоту і залишитись у Львові.

Як повідомляв УНІАН, раніше матч "Шахтаря" з "Динамо" планували зіграти на запорізькій "Славутич-Арені".

Сьогодні, дізнавшись про результати жеребкування Ліги Європи, головний тренер донецької команди Мірча Луческу зазначив, що клубу варто подумати про відновлення футболістів, щоб вони були добре готові до всіх трьох матчів".