ФФУ присудила ужгородській "Говерлі" дві технічні поразки

Контрольно-дисциплінарний комітет Федерації футболу України зарахував ужгородській "Говерлі" два технічні поразки з рахунком 0:3 в матчах з донецьким "Олімпіком" та одеським "Чорноморцем", повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Причина покарання полягає в тому, що в цих зустрічах "Говерла" використовувала дисквалифікованного футболіста Віталія Ягодинського та тренера Олексія Величка.

Також ужгородський клуб був оштрафований на 20 тисяч гривень за матч з "Олімпіком" і на 40 тисяч гривень за матч з "Чорноморцем".

Нагадаємо, що "Говерла" поступилася в обох зустрічах. Гру з "Олімпіком" ужгородці програли з рахунком 0:2, з "Чорноморцем" – 0:1.

Раніше у ФФУ заявляли, що матч "Чорноморець" - "Говерла" могла носити договірний характер.

Крім того, президент української Прем'єр-ліги (УПЛ) Володимир Генінсон зазначав, що "Говерлі" необхідно до початку сезону розрахуватися з гравцями, інакше вона не отримає атестат для участі в УПЛ на наступний сезон.