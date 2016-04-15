У "Севільї" називають "Шахтар" дуже непростим суперником

Спортивний директор "Севільї" Рамон Мончі вважає, що донецький "Шахтар" є непростим суперником для іспанського клубу у півфіналі Ліги Європи. Про це він сказав відразу після жеребкування турніру, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Ми хотіли уникнути зустрічі з іспанською командою в півфіналі. Нам це вдалося, але тепер доведеться обіграти "Шахтар", дуже непростого суперника", - сказав функціонер.

Він також поділився деякими знаннями про українську команду.

"У них є хороші бразильські гравці та такі досвідчені футболісти, як Даріо [Срна] і [Андрій] П'ятов. Це сильна команда, але я вірю в "Севілью", - заявив Мончі.

Як повідомляв УНІАН, головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу, коментуючи результати жеребкування Ліги Європи, зазначив, що "Севілья" має перевагу в протистоянні, оскільки матч-відповідь проведе на рідному стадіоні.