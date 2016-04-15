Іспанський "Депортіво" має намір підсилитися гравцем "Дніпра"

Іспанський "Депортіво" з Ла-Коруньї планує наступного літа підсилити свій склад півзахисником дніпропетровського "Дніпра" Бруно Гамою, повідомляє La Opinion Coruna.

Влітку у португальця закінчується контракт з українським клубом, і він може перейти до "Депортіво" на правах вільного агента. У 2011-2013 роках він вже виступав за галисійську команду, звідки й перейшов до "Дніпра"

Видання зазначає, що в 2013 році Бруно Гама прийшов у "Дніпро" на запрошення тодішнього тренера української команди Хуанде Рамоса. Однак незабаром іспанський фахівець залишив Україну, а роль Бруно Гами в "Дніпрі" стала менш важливою.

У нинішньому сезоні української Прем'єр-ліги півзахисник провів 18 матчів, з яких лише половину розпочинав в основному складі.

Як повідомляв УНІАН, в останньому турі Прем'єр-ліги "Дніпро" здобув вольову перемогу над луганською "Зорею" з рахунком 2:1. Бруно Гама вийшов в основному складі, але після перерви за рахунку 0:0 був замінений.