Донецький "Шахтар" у півфіналі Ліги Європи зіграє з "Севільєю"

Донецький "Шахтар" у півфіналі Ліги Європи зустрінеться з іспанською "Севільєю". Про це стало відомо після жеребкування турніру, яке сьогодні відбулося у швейцарському Ньоні.

В іншій півфінальній парі Ліги Європи зіграють іспанський "Вільярреал" та англійський "Ліверпуль".

Перші матчі етапу відбудуться 28 квітня, повторні поєдинки - 5 травня. Господарями перших зустрічей будуть "Шахтар" і "Вільярреал".

Фінал Ліги Європи пройде 18 травня в швейцарському Базелі на стадіоні "Сент-Якоб Парк". Арена на єврокубкових матчах вміщує 37,5 тисяч глядачів, але може бути розширена до 42,5 тисяч місць.

Номінальним господарем фіналу стане переможець півфінальної пари "Вільярреал" - "Ліверпуль".

Донецький "Шахтар" останній раз зустрічався з "Севільєю" в сезоні 2006/07, коли команди перетнулися в 1/8 фіналу Кубка УЄФА. Тоді в драматичному протистоянні перемогу з загальним рахунком 5:4 здобула іспанська команда.

У сезоні-2014/15 "Севілья" стала володарем Ліги Європи, обігравши у фіналі дніпропетровський "Дніпро".

Як повідомляв УНІАН, у чвертьфіналі Ліги Європи "Шахтар виграв обидва матчі у португальської "Брагою" з загальним рахунком 6:1.