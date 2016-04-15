Срна претендує на звання найкращого футболіста тижня у Лізі Європи

Капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна став одним із чотирьох претендентів на звання найкращого гравця тижня в Лізі Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Іншими номінантами є форвард "Ліверпуля" Філіппе Коутіньйо, форвард "Вільярреала" Седрік Бакамбю і форвард "Севільї" Кевін Гамейро.

Переможця номінації визначать своїм голосуванням вболівальники.

Як повідомляв УНІАН, вчора в повторному чвертьфінальному матчі Ліги Європи донецький "Шахтар" обіграв португальську "Брагу" з рахунком 4:0. У цій грі Срна забив з пенальті перший м'яч "гірників", а також взяв участь у другому і третьому гол своєї команди. Саме після флангових передач хорватського захисника відзначалися Рікардо Феррейра та Віктор Коваленко.

Матч проти "Браги" став для Даріо Срни 486-м у футболці "Шахтаря". Таким чином він став рекордсменом донецької команди за проведеним у її складі поєдинками.

Минулого тижня найкращим гравцем Ліги Європи став захисник "Шахтаря" Ярослав Ракицький.