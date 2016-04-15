Захисник "Шахтаря" Кучер радий, що гра з "Брагою" вийшла яскравою

Захисник донецького "Шахтаря" Олександр Кучер радий, що чвертьфінальний поєдинок Ліги Європи його команди проти "Браги" вийшов яскравим. Про це він сказав після гри з португальською командою, повідомляє прес-служба донецького клубу.

"Сьогодні головним завданням "Шахтаря" було вийти в півфінал. Але добре, що вийшла яскрава гра. Ми реалізували свої моменти, хоча були епізоди, коли могли ще більше закріпити перевагу. Хочу подякувати вболівальникам, які нас підтримували!", - сказав Кучер.

Він також прокоментував ігровий момент в першому таймі зустрічі, коли арбітр міг призначити пенальті у ворота "Шахтаря", але не зробив цього.

"Складно сказати, чи був пенальті, коли я пішов в підкат. 50 на 50, на розсуд судді. Перед цим в Бразі, наприклад, не поставили пенальті за фоли португальців на наших футболістах", - додав захисник.

Як повідомляв УНІАН, вчора в повторному чвертьфінальному матчі Ліги Європи донецький "Шахтар" обіграв португальську "Брагу" з рахунком 4:0.