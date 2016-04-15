Футболіст "Шахтаря" Малишев: "Неважливо, який суперник нам дістанеться в півфіналі"

Півзахисник донецького "Шахтаря" Максим Малишев вважає, що для його команди не має значення, з яким суперником грати у півфіналі Ліги Європи. Про це він сказав після переможного матчу проти португальської "Браги", повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

"Зараз ми всі просто щасливі, що пройшли в півфінал, порадували вболівальників Донецька та всієї України. Неважливо, хто нам дістанеться в суперники в півфіналі, – ми будемо грати з максимальним настроєм!", - заявив футболіст.

За його словами, у вчорашній грі з "Брагою" гравці "Шахтаря" зробили все, про що домовлялися з головним тренером Мірчею Луческу до матчу.

"Добре зіграли, виконали установку Містера, зробили все, про що домовлялися до матчу, і досягли потрібного результату. Початок поєдинку було агресивним, як і просив тренер. Часом билися на рівних з португальцями, але в цілому перевага була у нас", - вважає Малишев.

Як повідомляв УНІАН, у повторному чвертьфінальному матчі з "Брагою" донецький "Шахтар" обіграв суперника з рахунком 4:0. Жеребкування півфіналів турніру відбудеться сьогодні в 13:30.