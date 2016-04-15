Букмекери все ще не вірять у перемогу "Шахтаря" в Лізі Європи
10:35, 15 квітня 2016Футбол
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Серед чотирьох півфіналістів турніру букмекери вважають шанси донецької команди найнижчими.
"Шахтар" не є фаворитом Ліги Європи / shakhtar.com
Одна з найавторитетніших букмекерських контор світу William Hill вважає, що у донецького "Шахтаря" найменші шанси стати чемпіоном Ліги Європи.
Після чвертьфінальних матчів ЛЕ букмекери оновили коефіцієнти на перемогу в цьому турнірі. Фаворитом вважається англійський "Ліверпуль" з показником 2,75.
Шанси іспанських "Вільярреала" та "Севільї" на перемогу, на думку букмекерів, рівні. Біля них стоїть коефіцієнт 3,5.
Нарешті, в разі перемоги "Шахтаря", можна виграти суму рівно в п'ять разів більшу, ніж поставлені на українську команд гроші.
Як повідомляв УНІАН, вчора в повторному чвертьфінальному матчі Ліги Європи донецький "Шахтар" обіграв португальську "Брагу" з рахунком 4:0.
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