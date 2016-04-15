Тренер "Браги" Фонсека: "Не були схожі самі на себе"

На післяматчевій прес-конференції він зазначив, що цей результат дуже важкий для команди, повідомляє Football.ua.

"Сьогоднішній результат – дуже важкий для нас. Перші 20 хвилин ми намагалися контролювати гру, потім притихли. Не були схожі самі на себе. Сьогодні на полі була не та Брага, до якої всі звикли. Результат справедливий, Шахтар заслужено переміг", — заявив наставник португальців.

"Повинні були показувати більш агресивний футбол, суворіше грати в захисті. Шахтар був краще за нас, суперник заслужив вихід у наступну стадію".

"Насправді ми досягли дуже багато чого. У команді 14 нових гравців, 13 з яких навіть не грали у груповому етапі Ліги Європи. Скоро нам грати з "Бенфікою" в Кубку Португалії, а в цьому турнірі ми виступали добре до зустрічі з "Шахтарем".

"Скоро закінчується сезон. Нам є, куди рости, що вдосконалювати. Будемо боротися за призи у внутрішніх змаганнях".

"Два автоголи одного гравця в одному матчі? Таких ситуацій в своїй кар'єрі не пригадаю. Це не найголовніша проблема. Рікардо Феррейра - дуже молодий гравець, який вперше вийшов на поле в матчі Ліги Європи. Не думаю, що його можна засуджувати за це".

"Повинен подякувати за те, як нас прийняли, у Львові. Ми погуляли по красивому місту з усміхненими людьми. Нам сподобалося тут. Особисто я буду вболівати за те, щоб "Шахтар" виграв цю Лігу Європи. Сподіваюся, і мої футболісти теж".

Як повідомляв УНІАН, у повторному чвертьфінальному матчі Ліги Європи "Шахтар"обіграв португальську "Брагу" з рахунком 4:0.