Порошенко назвав "блискучою" гру "Шахтаря" проти "Браги"
01:15, 15 квітня 2016Футбол
604
Президент України привітав донецьку команду з виходом до півфіналу Ліги Європи.
Порошенко привітав "Шахтар" / фото УНІАН
Президент України Петро Порошенко на своїх сторінках в соціальних мережах Facebook і Twitter привітав "Шахтар" з перемогою у чвертьфіналі Ліги Європи над "Брагою" (4:0) і виходом команди до півфіналу цього турніру.
"Дякуємо за цю блискучу гру, "Шахтар"! З перемогою усіх нас!", - йдеться в повідомленні президента.
Як повідомляв УНІАН, у повторному чвертьфінальному матчі Ліги Європи донецький "Шахтар" обіграв "Брагу" з рахунком 4:0 і вийшов до півфіналу цього турніру.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter