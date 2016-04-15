Порошенко назвав "блискучою" гру "Шахтаря" проти "Браги"

Президент України Петро Порошенко на своїх сторінках в соціальних мережах Facebook і Twitter привітав "Шахтар" з перемогою у чвертьфіналі Ліги Європи над "Брагою" (4:0) і виходом команди до півфіналу цього турніру.

"Дякуємо за цю блискучу гру, "Шахтар"! З перемогою усіх нас!", - йдеться в повідомленні президента.

Як повідомляв УНІАН, у повторному чвертьфінальному матчі Ліги Європи донецький "Шахтар" обіграв "Брагу" з рахунком 4:0 і вийшов до півфіналу цього турніру.