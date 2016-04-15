Капітан "Шахтаря" Срна про матч з "Брагою": "Заслужено вийшли у півфінал"

33-річний капітан збірної Хорватії і "Шахтаря", рекордсмен донецького клубу (486) за кількістю ігор у футболці "гірників" Даріо Срна прокоментував гру в ефірі телеканалу "Футбол 1".

"Все вийшло. Прекрасний вечір для мене, для вболівальників, для Шахтаря", — заявив хорват.

"Вважаю, що Шахтар заслужив вихід у півфінал. Важко описати свої емоції. Повинен подякувати своїй сім'ї, без них нічого б не вийшло. Крім того, велике спасибі президентові клубу, вболівальникам. Без них не було б мого рекорду. Всі мене привітали, велике спасибі вболівальникам, які вивісили мою футболку".

"На початку гри у нас були проблеми, але пенальті допоміг нам. Потім взяли гру під свій контроль і заслужено вийшли у півфінал. Билися за кожен м'яч. Нічого дивного, що "Шахтар" у півфіналі ЛЕ. Зараз у нас складний етап, ви самі знаєте. Будемо битися до кінця на трьох фронтах".

Як повідомляв УНІАН, у повторному чвертьфінальному матчі Ліги Європи "Шахтар"обіграв португальську "Брагу" з рахунком 4:0. Срна забив перший гол у матчі, реалізувавши пенальті.