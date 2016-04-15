Даріо Срна став рекордсменом "Шахтаря" за кількістю проведених ігор

Капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна встановив новий клубний рекорд, вийшовши на поле у футболці команди в 486 матчах.

Першу гру у складі "Шахтаря" Срна провів 12 липня 2003-го року. Таким чином, у складі команди він вже без малого повних 13 років.

Хорватський захисник побив досягнення Михайла Соколовського, який з 1974 по 1987 роки провів за команду 485 матчів.

"Срна - экстраординарний футболіст. 486 ігор у складі однієї команди - не кожен зможе досягти такого результату. Мої вітання, і будемо сподіватися, що він зіграє свій шестисотий матч", - зазначив після матчу з Брагою тренер команди Мірча Луческу.

Як повідомляв УНІАН, у своєму рекордному матчі Срна забив гол з пенальті, а "Шахтар" розтрощил "Брагу" з рахунком 4:0 і вийшов до півфіналу Ліги Європи.