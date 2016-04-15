Ліга Європи. Матч-трилер "Ліверпуля" та "Боруссії", "Вільярреал" і "Севілья" вийшли до півфіналу

Англійський "Ліверпуль", а також іспанські "Вільярреал" і "Севілья" приєдналися до "Шахтаря" у півфіналі Ліги Європи.

"Ліверпуль", який у першому матчі з дортмундською "Боруссією" зіграв внічию 1:1, сьогодні зміг виграти з рахунком 4:3. Причому після першого тайму англійці поступалися з рахунком 0:2, а впродовж другого тайму - 1:3. Переможний гол підопічні Юргена Клоппа забили у компенсований арбітром час.

В інших поєдинках "Вільярреал" переграв "Спарту" 4:2, а "Севілья", поступившись "Атлетику" з Більбао з рахунком 1:2, вийшла в півфінал після серії пенальті. Український півзахисник "Севільї" Євген Коноплянка у цьому матчі отримав жовту картку і реалізував свій удар у серії одинадцятиметрових.

Ліверпуль (Англія) - Боруссія (Дортмунд) - 4:3 (0:2)

Голи: Оригі (48), Коутіньйо (66), Сахо (78), Ловрен (90+1) - Мхітарян (5), Обамеянг (9), Ройс (57)

Перший матч - 1:1

Спарта (Чехія) - Вільярреал (Іспанія) - 2:4 (0:3)

Голи: Дочкал (65), Крейчі (70) - Бакамбу (5), Кастільєхо (43), Соріано (45+1), Бакамбу (49).

Перший матч - 2:1

Севілья (Іспанія) - Атлетик (Іспанія) - 1:2 (0:0); У серії пенальті - 5:4

Голи: Гамейро (59) - Адуріс (57), Гарсія (80)

Перший матч - 2:1

Як повідомляв УНІАН раніше, донецький "Шахтар", обігравши "Брагу" з рахунком 4:0, вийшов в півфінал Ліги Європи.