Луческу: "Щасливий, що публіка у Львові так підтримувала донецьку команду"

Головний тренер донецького "Шахтаря" Мірча Луческу після перемоги в повторному чвертьфінальному матчі Ліги Європи з "Брагою" (4:0) відзначив підтримку глядачів на "Львів-Арені". Це румунський фахівець зробив в ефірі телеканалу "Футбол".

"Повний стадіон був, глядачі чудово вболівали за "Шахтар". Ми чули, як нас підтримували, чули, як весь стадіон скандував "Україна". Я дуже щасливий, що публіка у Львові так добре підтримала команду з Донецька. Вболівальники розуміють, що за спиною цих перемог багато праці, і ми це робимо для них", - заявив Луческу.

За його словами, у другому таймі матчу "Шахтар" мав повну перевагу над суперником.

"Рахунок 2:1 в першому матчі - все-таки не дуже переконливий. Сьогодні ми добре зіграли тактично в обороні, а потім, коли відчули потенціал, стали грати в свою гру. У другому таймі ми мали повну перевагу, грали дуже надійно і так, як домовлялися на передматчевій настанові. Добрий результат, йдемо далі", - сказав наставник "Шахтаря".

При цьому Луческу відмовився відповідати на питання про амбіції команди на наступних стадіях Ліги Європи.

"Амбіції? Ми готуємося до наступної гри. Від матчу до матчу ми граємо все краще. На початку цього турніру нам не давали великих шансів, адже ми протягом сезону поміняли шість гравців. Але ми ведемо боротьбу на трьох фронтах, і, я думаю, що всі заслуговують привітання за це", - завершив промову головний тренер донеччан.

Як повідомляв УНІАН, у повторному чвертьфінальному матчі Ліги Європи "Шахтар" обіграв португальську "Брагу" з рахунком 4:0.