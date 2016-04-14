"Шахтар" розгромив "Брагу" і вийшов до півфіналу Ліги Європи

Донецький "Шахтар", обігравши у повторному чвертьфінальному матчі Ліги Європи на "Арені Львів" португальську "Брагу" з рахунком 4:0, вийшов до півфіналу цього турніру.

Напередодні зустрічі головний тренер "Браги" Паулу Фонсека говорив, що його команда намагатиметься, як і в першому матчі, домінувати на футбольному полі. На початку поєдинку, здалося, що "Шахтар" дійсно віддав ініціативу гостям, а сам намагався користуватися можливостями в контратаках. Тим не менше, гості в цей відрізок гри нічого особливо небезпечного біля воріт команди Мірчі Луческу так і не створили, в той час як донеччани діяли в нападі набагато гостріше.

Всі плани "Браги" взяти контроль над поєдинком були зруйновані вже у середині тайму. Довга атака "Шахтаря" завершилася виходом Віктора Коваленко один на один з португальським воротарем, і останньому нічого не залишалося, крім як збивати українського півзахисника. Суддя призначив пенальті, який точним ударом в правий кут воріт реалізував Даріо Срна - 1:0.

Забитий м'яч лише додав впевненості і наснаги гравцям "Шахтаря". Після голу про жодну перевагу "Браги" мови вже не було, а донеччани, навпаки, продовжили грати так, як ніби це їм потрібно обов'язково забивати ще. Логічний другий гол "оранжево-чорних" був оформлений за дві хвилини до кінця тайму - їх довга атака завершилася подачею Даріо Срни з правого флангу вздовж воріт, де португальський захисник Рікардо Феррейра в боротьбі з Факундо Феррейрою відправив м'яч у власні ворота.

У другому таймі "Шахтар" продовжив контролювати м'яч на чужій половині поля, і вже незабаром глядачі побачили третій гол. Його автором став півзахисник донеччан Коваленко, який замкнув точну передачу з флангу від Срни.

"Арена Львів" продовжувала підганяти футболістів "Шахтаря", сподіваючись побачити четвертий м'яч у сітці воріт "Браги". Це сталося на 73-й хвилині, коли зразкова атака донеччан з глибини поля завершилася короткої передачею Тайсона у воротарський на Факундо Феррейру. М'яч до аргентинця не дійшов, тому що його знову випередив захисник "Браги" з таким самим прізвищем - 4:0.

Таким чином, "Шахтар" вперше в семирічній історії Ліги Європи вийшов у півфінал цього турніру.

Шахтар (Україна) - Брага (Португалія) - 4:0 (2:0)

Голи: Срна (25, з пенальті), Р. Феррейра (43, 74 - обидва в свої ворота), Коваленко (50);

Ш: П'ятов, Срна, Кучер, Ордець, Ісмаїлі, Малишев, Степаненко, Марлос (Едуардо, 78), Коваленко (Бернард, 86), Тайсон (Дентіньо, 78), Ф. Феррейра;

Б: Матеус, Гояно, Р. Феррейра, Болі (Пінту, 79), Джаван, Жозуе, Луїс (Мауро, 79), Вукчевіч, Сілва, Хассан, Едуарду (Стоільковіч, 58);

Попередження: Болі, Матеус, Луїс

Перший матч - 2:1

УНІАН провів текстову онлайн-трансляцію цього поєдинку.