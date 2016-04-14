Перед повторною грою з "Брагою" "Шахтар" нагадав, як виграв перший матч
21:30, 14 квітня 2016Футбол
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Гра в Португалії завершилася з рахунком 2:1 на користь української команди.
"Шахтар" у першому матчі виявився "Бразі" не по зубах / ФК "Шахтар"
Напередодні сьогоднішнього матчу проти португальської "Браги" в 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА в стані донеччан нагадали, як "Шахтар" здобув перемогу в першій грі.
Як повідомляв УНІАН, у першому матчі гірники виграли з рахунком 2:1.
Матч-відповідь розпочнеться на "Львів-Арені" о 22.05. УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри.
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