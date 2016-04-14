Перед повторною грою з "Брагою" "Шахтар" нагадав, як виграв перший матч

Напередодні сьогоднішнього матчу проти португальської "Браги" в 1/4 фіналу Ліги Європи УЄФА в стані донеччан нагадали, як "Шахтар" здобув перемогу в першій грі.

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі гірники виграли з рахунком 2:1.

Матч-відповідь розпочнеться на "Львів-Арені" о 22.05. УНІАН проведе онлайн-трансляцію гри.