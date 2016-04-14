Футболіст "Динамо" Беланда може залишитися в німецькому "Шальке" після закінчення терміну оренди

Головний тренер німецького "Шальке" Андре Брайтенрайтер в черговий раз хвалебно висловився про гравця команди Юнеса Беланду, права на якого належать київському "Динамо", повідомляє reviersport.de.

У шести матчах Бундесліги Беланда забив два голи. "Він інтегрувався в команду неймовірно швидко, це всім очевидно", - зазначає Брайтенрайтер.

Разом з тим, німецький клуб не готовий заплатити киянам 20 мільйонів євро за викуп марокканця, а спробує домовитися про зниження ціни, або продовження його оренди.

Як повідомляв УНІАН, Беланда перейшов в оренду в "Шальке" взимку нинішнього року. Термін оренди закінчується в кінці сезону.