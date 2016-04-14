Футболіст "Динамо" Беланда може залишитися в німецькому "Шальке" після закінчення терміну оренди
16:08, 14 квітня 2016Футбол
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Німці спробують домовитися з українським клубом про продовження оренди або викуп гравця.
Беланда (на передньому плані) швидко інтегрувався в команду / firo.com
Головний тренер німецького "Шальке" Андре Брайтенрайтер в черговий раз хвалебно висловився про гравця команди Юнеса Беланду, права на якого належать київському "Динамо", повідомляє reviersport.de.
У шести матчах Бундесліги Беланда забив два голи. "Він інтегрувався в команду неймовірно швидко, це всім очевидно", - зазначає Брайтенрайтер.
Разом з тим, німецький клуб не готовий заплатити киянам 20 мільйонів євро за викуп марокканця, а спробує домовитися про зниження ціни, або продовження його оренди.
Як повідомляв УНІАН, Беланда перейшов в оренду в "Шальке" взимку нинішнього року. Термін оренди закінчується в кінці сезону.
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