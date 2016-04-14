Ребров вважає, що Луческу образив всі команди Прем'єр-ліги

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров вважає, що наставник "Шахтаря" Мірча Луческу своїми словами образив всі команди Прем'єр-ліги, повідомляє dynamo.kiev.ua.

Раніше Луческу висловився про те, що якщо київська команда не обіграє "Шахтар", то вона не заслуговує на перемогу в чемпіонаті України.

"Доля того чи іншого місця в чемпіонаті України вирішується не в одній грі. Ми прекрасно розуміємо, наскільки для нас важлива гра з "Шахтарем", але вислів Мірчі Луческу, перш за все, образливий для всіх інших команд, що беруть участь у чемпіонаті України. Виходить, першість треба проводити серед двох команд?", - поставив Ребров риторичне питання.

Головний тренер "Динамо" також підкреслив, що кияни належним чином підготуються до гри проти донецької команди.

"Звичайно, для нас гра з "Шахтарем" — це дербі, серйозне протистояння з року в рік. Впевнений, що ми належно підготуємося до майбутнього поєдинку і віддамо всі сили. Але суть національного чемпіонату як раз в тому, що цей турнір проводиться для всієї країни, для всіх команд! І коли ми говоримо про таку першість, то доля чемпіонства за визначенням не може вирішитися в якомусь очному протистоянні двох окремо взятих команд", - впевнений наставник "Динамо".

Як раніше повідомляв УНІАН, поєдинок 24-го туру української Прем'єр-ліги між "Динамо" і "Шахтарем" відбудеться 1 або 2 травня на запорізькій "Славутич-Арені".