"Боруссія" з Дортмунда влітку підсилилься футболістом збірної України - ЗМІ

Український півзахисник російської Уфи" Олександр Зінченко влітку може перейти в дортмундську "Боруссію", повідомляє "Совєтскій спорт".

За інформацією російського видання, існує велика ймовірність, що цей трансфер здійсниться.

Разом з тим, генеральний директор "Уфи" Шаміль Газізов відмовився коментувати цю інформацію, зазначивши, що у клубу є право на таємницю при будь-яких переговорах.

За його словами, контракт Зінченко з "Уфою" діє до 2019 року. "Але навіть якщо два клуби домовляться, умови адже повинні влаштовувати і самого футболіста",- додав Газізов.

Олександр Зінченко є уродженцем міста Радомишль Житомирської області і вихованцем донецького "Шахтаря". Раніше він відмовився приймати російське громадянство, а в жовтні 2015 року дебютував за збірну України.

Напередодні останніх товариських матчів національної команди проти Кіпру та Уельсу Зінченко разом з іншим футболістами, які виступають у чемпіонаті Росії, не був викликаний у збірну. Головний тренер команди Михайло Фоменко пояснив це тим, що у футболіста "Уфи" були проблеми зі здоров'ям.