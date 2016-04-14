Тренер "Барселони" Луїс Енріке: "Атлетіко був кращим за нас"

Головний тренер іспанської "Барселони" Луїс Енріке після поразки від мадридського "Атлетико" у чвертьфіналі Ліги чемпіонів і вильоту каталонців з турніру привітав суперника, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Я вітаю Атлетіко. Вони краще нас. Ми завжди ставимо перед собою найвищі цілі. Пишаємося тим, що "Барселона" завжди прагне перемагати в усіх турнірах. Але ми повинні прийняти цю поразку і намагатися виправитися. Продовжуємо виступ у двох інших турнірах, де у нас величезні шанси на перемогу", — сказав фахівець.

Він також визнав, що зараз "Барселона" знаходиться не в кращій своїй формі.

"Та команда, і наші вболівальники хотіли зберегти Кубок чемпіонів у себе, але це, на жаль, вже не станеться. Звичайно, ми засмучені. Я очікував, що "Атлетіко" буде атакувати більше. Ми не знаходилися під тиском — у нас був м'яч, ми контролювали гру. Суперник просто хотів реалізувати один з кількох моментів. Він скористався нашою помилкою і повів у рахунку. Потім "Атлетіко" робив те, що вміє найкраще. Він оборонявся на своїй половині поля, і йому це дуже добре вдалося", - пояснив поразку Луїс Енріке.

"Ми не створили достатньо небезпечних моментів, хоча розуміли, що гол для нас дуже важливий. За нами був контроль, але гостроти в атаці не вистачало. У другому таймі ми відрядили в напад більше сил та створювали моменти, але все одно нічого не вийшло", - сказав наставник каталонської команди.

Як повідомляв УНІАН, у чвертьфіналі Ліги чемпіонів "Атлетіко" після гостьової поразки "Барселоні" з рахунком 1:2 виграв домашню зустріч 2:0. Таким чином, столична команда вибила з турніру чинних володарів трофею ЛЧ.