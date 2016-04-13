"Атлетіко" вибив "Барселону" з Ліги чемпіонів

Мадридський "Атлетіко", обігравши "Барселону" у повторному чвертьфінальному матчі футбольної Ліги чемпіонів, вийшов до наступного етапу турніру.

У першому таймі столична команда володіла невеликою перевагою, яку на 36-й хвилині перетворила у забитий м'яч. Півзахисник "Атлетіко" Сауль гарним навісом знайшов у штрафному майданчику "Барселони" вільного Антуана Грізманна, а француз головою вразив ворота тер Штегена.

Після пропущеного голу "Барселона" довго не могла створити жодного по-справжньому небезпечного моменту біля воріт господарів. Ситуація змінилася лише після 60-ї хвилини, коли каталонці відновили звичний для них контроль м'яча, а мадридці відійшли у захист. Тим не менш, з усіма атаками гостей самовіддано справлявся захист "Атлетіко".

Важливо зазначити, що поєдинок супроводжувала висока напруга. Двічі у грі ледь не виникали бійки, ініціаторами яких могли стати лідери "Барселони" Луїс Суарес та Неймар. Але жодної переваги каталонцям ці інциденти не принесли.

А на 87-й хвилині "Атлетіко" вдалася гарна контратака, на завершальній стадії якої півзахисник каталонців Андрес Іньєста зіграв рукою в своєму штрафному майданчику. Пенальті, призначений арбітром, чітко реалізував Грізманн - 2:0.

У час, що залишився, "Барселона" мала лише один момент для того, щоб врятувати матч. Цього разу рукою у своєму штрафному зіграв вже захисник мадридців Габі, але арбітр призначив всього лише штрафний. Ліонель Мессі вичавити з цього моменту гол не зміг - м'яч пролетів трохи вище воріт.

Таким чином, "Атлетіко" виграв у чинних володарів трофею Ліги чемпіонів з рахунком 2:0 і вийшов до півфіналу турніру. А "Барселона" тепер зосередиться на тому, щоб зберегти лідерство у чемпіонаті Іспанії.

Атлетико - Барселона - 2:0 (1:0)

Голи: Грізманн (36, 88, з пенальті)

А: Облак, Хуанфран, Годін, Лукас, Луїс Феліпе, Сауль, Аугусто (Савіч, 90+3), Габі, Коке, Грізманн (Корреа, 90), Карраско (Партей, 73)

Б: Тер Штеген, Алвес (Серхі Роберто, 64), Маскерано, Піке, Альба, Ракітіч (Арда Туран, 64), Бускетс, Іньєста, Мессі, Суарес, Неймар

Попередження: Габі, Годін, Корреа, Коке - Суарес, Неймар, Іньєста, Туран