Тренер "Браги" заявив про амбіції команди перед матчем з "Шахтарем"

Португальська "Брага" відмінно підготувалася до повторної чвертьфінальної гри Ліги Європи проти донецького "Шахтаря". Про це на передматчевій прес-конференції у Львові заявив головний тренер "Браги" Паулу Фонсека, повідомляє Sportarena.com.

"Ми приїхали сюди відмінно підготовленими і з великими амбіціями. Ми чудово розуміємо, як важливо пройти в півфінал Ліги Європи – як для мене, так і для всієї команди", - заявив Фонсека.

За його словами, завтра "Брага", як і в першому матчі, постарається домінувати на футбольному полі.

"Ми граємо одним стилем завжди, незалежно від суперника, від країни, в якій доводиться грати. Завжди намагаємося домінувати, грати більше біля воріт суперника і забивати. Думаю, що завтрашній матч не буде надто відрізнятися від зустрічі в Бразі", - вважає наставник португальців.

"Знаю, що Шахтар дуже любить грати на контратаках, і у них, як показала перша гра, досить непогано це виходить, якщо не вважати останні хвилини тієї зустрічі. Завтрашній матч буде дуже схожий на першу гру. Думаю, буде цікавий футбол", - додав Фонсека.

Як повідомляв УНІАН, головний тренер "Шахтаря" Мірча Луческу на передматчевій прес-конференції зауважив, що обидва суперники мають рівні шанси на вихід до півфіналу.

У першому матчі протистояння, що відбувся в Бразі, "Шахтар" обіграв португальську команду з рахунком 2:1.