Луческу напередодні матчу-відповіді з "Брагою": "Результат мінімальний і дуже небезпечний"

Головний тренер донецького «Шахтаря» Мірча Луческу перед матчем 1/4 фіналу Ліги Європи з португальською «Брагою» висловив побоювання за результат двоматчевого протистояння.

"На такому рівні всі команди приблизно однакового рівня – кожна з них знає, як діяти на футбольному полі. Тому гра з «Брагою» не виняток. Нас чекає важкий матч. Ми могли перемогти на виїзді з більш великим рахунком. Зараз результат мінімальний і дуже небезпечний", - зазначив Містер.

Відповідаючи на питання про те, що в матчах з «Брагою» і зі «Сталлю» донеччани пропускали м'ячі у кінцівці - брак концентрації, тренер зауважив: "Будемо сподіватися, що завтра такого не станеться, тому що вплинути на це я ніяк не можу. Все залежить від зібраності і концентрації футболістів на останніх хвилинах матчу".

Говорячи про арбітраж в першому матчі з «Брагою» у Португалії, Луческу зазначив: "У першому матчі повинні були бути два пенальті. Один – в ситуації з Марлосом, а другий – коли Феррейру ззаду схопив Байяно".

А розмірковуючи про те, чи є у «Браги» якісь шанси пройти далі або «гірники» є фаворитами, зауважив: "Всі ми рівні на даному етапі. Тому кожна команда може перемогти. Все покаже завтрашня гра. Сподіваюся, це буде «Шахтар».

Як повідомляв УНІАН, у першому матчі в Португалії "Шахтар" здобув виїзну перемогу з рахунком 1:2.

Матч-відповідь відбудеться в четвер, 14 квітня на "Львів-Арені" і розпочнеться о 22.05.