Стало відомо, де футбольна збірна України зіграє з Румунією
14:00, 13 квітня 2016Футбол
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Товариський матч між командами відбудеться в Турині.
Збірна проведе мінімум два матчі в Італії / Reuters
Збірна України з футболу проведе підготовчий матч до Євро-2016 з Румунією в італійському Турині. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Румунії.
Товариський поєдинок відбудеться 29 травня і розпочнеться о 19:30 за місцевим часом.
Як повідомляв УНІАН раніше, інший товариський матч збірної України, де суперником виступить збірна Албанії, відбудеться 3 червня в італійському Бергамо.
Також раніше на 6 червня був запланований товариський матч команди Михайла Фоменка з Молдовою, але його місце поки невідомо.
На груповому етапі Євро-2016 у Франції збірна України зіграє проти Німеччини (12 червня), Північної Ірландії (16 червня) та Польщі (21 червня).
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