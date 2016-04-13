Стало відомо, де футбольна збірна України зіграє з Румунією

Збірна України з футболу проведе підготовчий матч до Євро-2016 з Румунією в італійському Турині. Про це повідомляє офіційний сайт Федерації футболу Румунії.

Товариський поєдинок відбудеться 29 травня і розпочнеться о 19:30 за місцевим часом.

Як повідомляв УНІАН раніше, інший товариський матч збірної України, де суперником виступить збірна Албанії, відбудеться 3 червня в італійському Бергамо.

Також раніше на 6 червня був запланований товариський матч команди Михайла Фоменка з Молдовою, але його місце поки невідомо.

На груповому етапі Євро-2016 у Франції збірна України зіграє проти Німеччини (12 червня), Північної Ірландії (16 червня) та Польщі (21 червня).