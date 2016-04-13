Одеський "Чорноморець" виграв суд у "Сбербанку Росії" - ЗМІ

Одеський апеляційний господарський суд задовольнив позов ФК "Чорноморець" до "Сбєрбанку Росії" щодо заборгованості футбольного клубу, повідомляє видання "Західний кур'єр".

Раніше ПАТ "Сбєрбанк" подав заяву в суд на "Чорноморець" з вимогою про стягнення суми у розмірі 1,047 мільярда гривень. Після цього одеський клуб направив зустрічний позов - про внесення змін в кредитний договір, на підставі якого у "Чорноморця" виникла заборгованість.

В результаті, суд визнав невідповідність дійсності стягуваної ПАТ "Сбєрбанк" суми. Крім того, доручив повторно здійснити перерахунок заборгованості.

Під час судового засідання у будівлі суду зібралися вболівальники, тренери "Чорноморця" і футболісти. Також учасники мітингу перекривали дорогу на проспекті Шевченка.

Як повідомляв УНІАН, у березні Приморський районний суд Одеси заарештував акції ФК "Чорноморець" в рамках справи про кредиторну заборгованість президента клубу Леоніда Клімова.