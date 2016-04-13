Португальську "Брагу" у Львові охоронятиме поліцейський ескорт

Португальську "Брагу" у Львові, де команда проведе матч Ліги Європи проти донецького "Шахтаря", буде охороняти поліцейський ескорт, повідомляє tribuna.com.

Така умова португальський футбольний клуб вписав у власний райдер перед вильотом в Україну. Ескорт буде супроводжувати команду по дорозі з аеропорту в готель, а також на передматчеве тренування і сам матч.

Крім того, в райдер входять: пляшки з водою, фрукти (апельсини, банани, яблука), кава, чай, печиво, шоколад, пляшки для води Gatorade, лід, м'ячі для тренувань і рушники.

Португальці прибудуть у Львів 13 квітня в 15:05.

Як повідомляв УНІАН, у першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи "Шахтар" на виїзді обіграв "Брагу" з рахунком 2:1. Матч відбудеться завтра о 22:06 на "Арені Львів".