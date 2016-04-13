Лідер "Реала" Роналду наблизився до чергового рекорду в Лізі чемпіонів

Форвард мадридського "Реала" Кріштіану Роналду в найближчих матчах може побити рекорд футбольної Ліги чемпіонів за кількістю голів в одному сезоні цього турніру, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Після того, як португальський нападник у вчорашньому чвертьфінальному матчі ЛЧ проти "Вольфсбурга" забив три м'ячі, на його рахунку значиться 16 голів у нинішньому сезоні Ліги чемпіонів.

Роналду залишилося забити лише один м'яч у цьому розіграші, щоб повторити власний рекорд результативності, встановлений в сезоні 2013/14. Але вже зараз 31-річному форварду підкорилася нова вершина в Лізі чемпіонів: він став першим, кому вдалося зробити три хет-трики по ходу одного сезону.

Раніше португалець чотири рази ставав кращим бомбардиром Ліги чемпіонів - це відбувалося в сезонах 2007/08, 2012/13, 2013/14 і 2014/15. Крім того, Роналду з 93 голами є найрезультативнішим гравцем турніру за всю його історію.

Як повідомляв УНІАН, у квітні форвард французького "ПСЖ" Златан Ібрагімович наздогнав Андрія Шевченка по голам у Лізі чемпіонів.