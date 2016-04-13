Зідан: "Матч проти "Вольфсбурга" - це мій найкращий вечір у ролі тренера"

Головний тренер мадридського "Реала" Зінедін Зідан заявив, що вчорашній вечір став найкращим в його тренерській кар'єрі. Про це він сказав на прес-конференції після повторного чвертьфінального матчу Ліги чемпіонів проти німецького "Вольфсбурга", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Це мій найкращий вечір у ролі тренера. Після невдачі у першому матчі гравці виконали чудову роботу. Зараз треба відпочити, бо в суботу на нас чекає черговий важливий матч (проти "Хетафе" в чемпіонаті Іспанії - прим.ред.). Я знаю, що таке футбол, і поки задоволений своїми діями. Попереду нас чекають ще більш непрості моменти, але необхідно зберігати спокій. Знаю, як важко бути тренером, але у мене є фантастична команда. Люблю свою справу та продовжую вчитися", - заявив Зідан.

Наставник мадридців також похвалив лідера команди Кріштіану Роналду, три голи якого дозволили "Реалу" пройти до півфіналу ЛЧ. На думку Зідана, Роналду сьогодні є найкращим футболістом світу.

"Кріштіану Роналду доводить, що є найкращим футболістом у світі. Безумовно, він також потребує підтримки партнерів і завжди обговорює з ними командну гру. Це особливий футболіст, тому що далеко не кожен може забити три голи в одному матчі", - зазначив Зідан.

Зінедін Зідан очолив "Реал" у січні 2016 року. Це його перша робота головним тренером у професійному футболі.

Як повідомляв УНІАН, вчора "Реал" у повторному чвертьфінальному матчі обіграв "Вольфсбург" з рахунком 3:0 після того, як поступився у першій грі протистояння 0:2. Всі три м'ячі за мадридський клуб забив Кріштіану Роналду.