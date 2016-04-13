Тренер "Манчестер Сіті" вважає, що його команда може виграти Лігу чемпіонів

Головний тренер англійського "Манчестер Сіті" Мануель Пеллегріні висловив впевненість, що його команді під силу виграти футбольну Лігу чемпіонів у нинішньому сезоні. Про це він сказав на прес-конференції після повторного чвертьфінального матчу ЛЧ з французьким "ПСЖ", повідомляє офіційний сайт УЄФА.

"Звичайно, ми можемо виграти Лігу чемпіонів. Думаю, це одна з задач нашого клубу - намагатися вдосконалюватися з кожним роком. Це ми і робимо. Хоча робити це непросто, враховуючи велику кількість дуже сильних європейських клубів. Наш клуб прагне виграти Лігу чемпіонів", - заявив чилійський фахівець.

Пеллегріні також підкреслив, що для нього важливий не тільки факт перемоги над "ПСЖ", але і те, що "Манчестер Сіті" не зрадив своєму ігровому стилю.

"Багато хто думав, що після результативної нічиєї в Парижі ми зіграємо на утримання рахунку. Я дуже радий, що ми показали свій футбол. Будемо робити так і надалі", - сказав наставник англійського клубу.

"Сьогодні ми були сильнішими за "ПСЖ", у якого відмінна команда, дуже сильні виконавці. Ми глибоко переконані в тому, що з такою грою, як сьогодні, можемо протистояти будь-якому супернику", - сказав Пеллегріні.

Як повідомляв УНІАН, у повторному чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів "Манчестер Сіті" обіграв "ПСЖ" з рахунком 1:0. Єдиний м'яч у другому таймі забив Кевін де Брайне.

Для "Манчестер Сіті" це перший в історії вихід у півфінал ЛЧ. У двох попередніх сезонах англійський клуб вилітав з Ліги чемпіонів на стадії 1/8 фіналу після зустрічей з іспанською "Барселоною".