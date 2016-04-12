Хет-трик Роналду вивів "Реал" до півфіналу Ліги чемпіонів

Мадридський "Реал" у повторному чвертьфінальному матчі Ліги чемпіонів обіграв німецький "Вольфсбург" з рахунком 3:0 і вийшов у наступний етап турніру.

Всі м'ячі у грі забив лідер іспанської команди Кріштіану Роналду. Вже на 17-й хвилині зустрічі він відіграв перевагу, здобуту "Вольфсбургом" в першій грі. Спочатку португалець замкнув простріл Карвахаля з правого флангу, а вже через кілька миттєвостей вразив ворота суперника ударом головою після кутового.

У другому таймі "Реал" знову володів територіальною перевагою і мав більше моментів, щоб забити ще один м'яч. Господарям в особі Роналду вдалося це зробити за 13 хвилин до закінчення основного часу матчу - форвард зі штрафного удару крізь стінку "Вольфсбурга" спрямував сферу прямо в нижній кут воріт Бенальо.

Повторний штурм воріт у "Вольфсбурга" не вийшов, а тому "Реал" спокійно пройшов у півфінал.

Жеребкування півфіналу Ліги чемпіонів відбудеться у п'ятницю, 15 квітня.

Реал (Іспанія) - Вольфсбург (Німеччина) - 3:0 (2:0)

Голи: Роналду (16, 17, 77)

Р: Навас, Карвахаль, Пепе, Рамос, Марсело, Каземіро, Модріч (Варан, 92), Кроос, Бейл, Бензема (Хесе, 85), Роналду

В: Бенальо, Вієйрінья, Налдо, Данте, Р. Родрігес, Луїс Густаво, Гілавогі (Бост, 80), Бруно Енріке (Каліджурі, 73), Арнольд, Дракслер (Крузе, 32), Шюррле

Попередження: Роналду - Арнольд, Густаво, Данте, Вієйрінья

Перший матч - 0:2