"Манчестер Сіті" обіграв ПСЖ і вийшов у півфінал Ліги чемпіонів

У Манчестері завершився матч 1/4 фіналу Ліги чемпіонів, в якому "Манчестер Сіті" обіграв "Парі-Сен-Жермен" (1:0) і вийшов до півфіналу Ліги чемпіонів.

Гра в Манчестері проходила з невеликою перевагою господарів поля, які зуміли реалізувати її лише в другому таймі. Більш того, в першому таймі Агуеро не зумів реалізувати пенальті, промахнувшись по воротах ПСЖ . М'яч пролетів поруч зі штангою, при цьому Трапп відгадав напрямок удару.

На 76-й хвилині гол забив Кевін де Брюйне. Затяжна атака господарів поля завершилася результативним ударом бельгійця. Фернандо відкотив м'яч Де Брюйне і хавбек, трохи підробивши, з правої ноги точно пробив у дальній нижній кут - 1:0.

З урахуванням того, що перший матч у Парижі завершився внічию - 2:2, англійський клуб вийшов до півфіналу.

Жеребкування 1/2 фіналу ЛЧ відбудеться в п'ятницю, 15 квітня.

Манчестер Сіті (Англія) - ПСЖ (Франція) - 1:0 (0:0)

Гол: Де Брайне (76)

МС: Харт, Санья, Отаменді, Мангала, Кліши, Фернандо, Фернандіньо, Навас, Де Брайне (Туре, 84), Сілва, Агуеро (Іхеаначо, 90+3)

ПСЖ: Трапп, Орьє (Пасторе, 61), Сілва (Делф, 88), Маркіньос, Максвелл, Ван дер Віль, Мотта (Моура, 43), Рабіо, Кавані, Ібрахімович, Ді Марія

Попередження: Фернандіньо - Трапп, Пасторе, Ван дер Віль

Перший матч - 2:2