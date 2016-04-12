Футбольна хитрість: "Реал" розширив поле напередодні гри Ліги чемпіонів проти "Вольфсбурга"

Напередодні чвертьфінального матчу-відповіді футбольної Ліги чемпіонів "Реал" - "Вольфсбург" співробітники мадридського стадіону "Сантьяго Бернабеу" змінили розмітку поля, повідомляє Sport.es.

В іспанському клубі припускають, що більш широке поле надасть "Реалу" додаткові козирі в грі з "Вольфсбургом".

ФІФА не забороняє змінювати розмітку по ходу сезону. У правилах футболу лише зазначені мінімальні і максимальні розміри поля - довжина повинна складати від 100 до 110 метрів, а ширина - від 64 до 75 метрів.

У нинішньому сезоні Ліги чемпіонів подібну практику зміни розмітки застосовував шведський "Мальме" перед матчем якраз з мадридським "Реалом".

Як повідомляв УНІАН, у першому чвертьфінальному поєдинку Ліги чемпіонів "Вольфсбурґ" обіграв "Реал" з рахунком 2:0. Матч-відповідь відбудеться сьогодні в 21:45 за київським часом.